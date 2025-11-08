Današnja cena Soul Graph

Današnja cena kriptovalute Soul Graph (GRPH) v živo je $ 0.00320966, s spremembo 7.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRPH v USD je $ 0.00320966 na GRPH.

Kriptovaluta Soul Graph je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,195,784, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.89M GRPH. V zadnjih 24 urah se je GRPH trgovalo med $ 0.00293541 (najnižje) in $ 0.00325863 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.064363, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GRPH premaknil +0.80% v zadnji uri in +26.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Soul Graph (GRPH)

Tržna kapitalizacija $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Zaloga v obtoku 999.89M 999.89M 999.89M Skupna ponudba 999,894,803.000631 999,894,803.000631 999,894,803.000631

