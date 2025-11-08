Današnja cena SOSANA

Današnja cena kriptovalute SOSANA (SOSANA) v živo je $ 0.194396, s spremembo 3.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOSANA v USD je $ 0.194396 na SOSANA.

Kriptovaluta SOSANA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,294,818, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 88.89M SOSANA. V zadnjih 24 urah se je SOSANA trgovalo med $ 0.180086 (najnižje) in $ 0.21532 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.496509, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.160209.

V kratkoročni uspešnosti se je SOSANA premaknil -0.07% v zadnji uri in -14.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SOSANA (SOSANA)

Tržna kapitalizacija $ 17.29M$ 17.29M $ 17.29M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.29M$ 17.29M $ 17.29M Zaloga v obtoku 88.89M 88.89M 88.89M Skupna ponudba 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Trenutna tržna kapitalizacija SOSANA je $ 17.29M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SOSANA je 88.89M, skupna ponudba pa znaša 88888888.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.29M.