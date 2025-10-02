Tokenomika Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)
Informacije o Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)
Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.
Tokenomika Sono Pazzi Questi Romani (SPQR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SPQR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPQR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SPQR, raziščite ceno žetona SPQR v živo!
