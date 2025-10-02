Odkrijte ključne vpoglede v Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPQR, raziščite ceno žetona SPQR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SPQR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPQR? Naša stran za napovedovanje cen SPQR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

