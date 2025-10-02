Odkrijte ključne vpoglede v Sonne Finance (SONNE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sonne Finance (SONNE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SONNE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sonne Finance (SONNE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

