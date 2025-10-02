Tokenomika Solycat (SOLYCAT)
Tokenomika in analiza cen Solycat (SOLYCAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solycat (SOLYCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Solycat (SOLYCAT)
The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline.
Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain.
Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization.
Join the pride and let’s make history, one paw at a time!
Tokenomika Solycat (SOLYCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Solycat (SOLYCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOLYCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLYCAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLYCAT, raziščite ceno žetona SOLYCAT v živo!
Napoved cene SOLYCAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLYCAT? Naša stran za napovedovanje cen SOLYCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti