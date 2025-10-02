Odkrijte ključne vpoglede v Solycat (SOLYCAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solycat (SOLYCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization.

Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain.

The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time!

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOLYCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Solycat (SOLYCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

