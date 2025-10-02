Tokenomika Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Tokenomika in analiza cen Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
Tokenomika Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOLVBTC.JUP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLVBTC.JUP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLVBTC.JUP, raziščite ceno žetona SOLVBTC.JUP v živo!
Napoved cene SOLVBTC.JUP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLVBTC.JUP? Naša stran za napovedovanje cen SOLVBTC.JUP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
