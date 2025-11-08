Današnja cena SOLTAN

Današnja cena kriptovalute SOLTAN (SOLTAN) v živo je --, s spremembo 1.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLTAN v USD je -- na SOLTAN.

Kriptovaluta SOLTAN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 111,422, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SOLTAN. V zadnjih 24 urah se je SOLTAN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLTAN premaknil -0.30% v zadnji uri in -17.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SOLTAN (SOLTAN)

Tržna kapitalizacija $ 111.42K$ 111.42K $ 111.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 111.42K$ 111.42K $ 111.42K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

