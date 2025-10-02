Odkrijte ključne vpoglede v Solpaka (SOLPAKA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solpaka (SOLPAKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLPAKA, raziščite ceno žetona SOLPAKA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOLPAKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Solpaka (SOLPAKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLPAKA? Naša stran za napovedovanje cen SOLPAKA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

