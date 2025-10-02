Odkrijte ključne vpoglede v SolPages (SOLP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SolPages (SOLP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SolPages is the one stop shop for finding safety and security in the Solana ecosystem. Styled after the yellow pages of old, Solpages wants to give both the crypto newbie and veteran alike a repository to find things that aren't a scam. Whether that be projects, developers, marketers, or lounges. Everything listed on SolPages will be vetted and reviewed. Solpages also brings a toolkit for projects launching with multiple telegram bots to help a new project get themselves noticed.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLP, raziščite ceno žetona SOLP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOLP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SolPages (SOLP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLP? Naša stran za napovedovanje cen SOLP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

