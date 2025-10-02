Tokenomika SolPages (SOLP)
Informacije o SolPages (SOLP)
SolPages is the one stop shop for finding safety and security in the Solana ecosystem. Styled after the yellow pages of old, Solpages wants to give both the crypto newbie and veteran alike a repository to find things that aren't a scam. Whether that be projects, developers, marketers, or lounges. Everything listed on SolPages will be vetted and reviewed. Solpages also brings a toolkit for projects launching with multiple telegram bots to help a new project get themselves noticed.
Tokenomika SolPages (SOLP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SolPages (SOLP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOLP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLP, raziščite ceno žetona SOLP v živo!
Napoved cene SOLP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLP? Naša stran za napovedovanje cen SOLP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
