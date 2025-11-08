Današnja cena Solotto

Današnja cena kriptovalute Solotto (LOTTO) v živo je $ 0.00012983, s spremembo 11.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOTTO v USD je $ 0.00012983 na LOTTO.

Kriptovaluta Solotto je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 115,922, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 892.89M LOTTO. V zadnjih 24 urah se je LOTTO trgovalo med $ 0.0001156 (najnižje) in $ 0.00013645 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00041251, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000732.

V kratkoročni uspešnosti se je LOTTO premaknil -0.51% v zadnji uri in -0.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Solotto (LOTTO)

Tržna kapitalizacija $ 115.92K$ 115.92K $ 115.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 123.32K$ 123.32K $ 123.32K Zaloga v obtoku 892.89M 892.89M 892.89M Skupna ponudba 949,894,456.678838 949,894,456.678838 949,894,456.678838

