Tokenomika Solomon USDv (USDV)
Tokenomika in analiza cen Solomon USDv (USDV)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solomon USDv (USDV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Solomon USDv (USDV)
Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs.
The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem.
All contracts are on‑chain, audited.
Tokenomika Solomon USDv (USDV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Solomon USDv (USDV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov USDV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov USDV.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
