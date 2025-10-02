Tokenomika SOLITO (SOLITO)

Tokenomika SOLITO (SOLITO)

Odkrijte ključne vpoglede v SOLITO (SOLITO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:03:56 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SOLITO (SOLITO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SOLITO (SOLITO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 30.52K
$ 30.52K
Skupna ponudba:
$ 997.58M
$ 997.58M
Razpoložljivi obtok:
$ 997.58M
$ 997.58M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 30.52K
$ 30.52K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00320094
$ 0.00320094
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o SOLITO (SOLITO)

Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶

This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun.

Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure!

There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important!

Uradna spletna stran:
https://solito.vip/

Tokenomika SOLITO (SOLITO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SOLITO (SOLITO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SOLITO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLITO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLITO, raziščite ceno žetona SOLITO v živo!

Napoved cene SOLITO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLITO? Naša stran za napovedovanje cen SOLITO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

