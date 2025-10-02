Tokenomika SolDoge (SDOGE)
Informacije o SolDoge (SDOGE)
SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors.
As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow.
The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.
Tokenomika SolDoge (SDOGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SolDoge (SDOGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SDOGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SDOGE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SDOGE, raziščite ceno žetona SDOGE v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
