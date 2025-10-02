Odkrijte ključne vpoglede v SolDoge (SDOGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow.

SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors.

SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors. As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow. The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SDOGE, raziščite ceno žetona SDOGE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SDOGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SolDoge (SDOGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SDOGE? Naša stran za napovedovanje cen SDOGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

