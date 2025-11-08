Današnja cena Solarbeam

Današnja cena kriptovalute Solarbeam (SOLAR) v živo je $ 0.00136321, s spremembo 14.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLAR v USD je $ 0.00136321 na SOLAR.

Kriptovaluta Solarbeam je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,640, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 37.88M SOLAR. V zadnjih 24 urah se je SOLAR trgovalo med $ 0.00118305 (najnižje) in $ 0.00149582 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 23.93, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLAR premaknil -1.29% v zadnji uri in +20.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Solarbeam (SOLAR)

Tržna kapitalizacija $ 51.64K$ 51.64K $ 51.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 51.64K$ 51.64K $ 51.64K Zaloga v obtoku 37.88M 37.88M 37.88M Skupna ponudba 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

