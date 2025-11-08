Današnja cena Solana Stock Index

Današnja cena kriptovalute Solana Stock Index (SSX) v živo je $ 0.00105711, s spremembo 12.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SSX v USD je $ 0.00105711 na SSX.

Kriptovaluta Solana Stock Index je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,038,498, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 982.10M SSX. V zadnjih 24 urah se je SSX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00106669 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00575945, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SSX premaknil +3.72% v zadnji uri in -11.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Solana Stock Index (SSX)

Tržna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Zaloga v obtoku 982.10M 982.10M 982.10M Skupna ponudba 982,098,575.248528 982,098,575.248528 982,098,575.248528

Trenutna tržna kapitalizacija Solana Stock Index je $ 1.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SSX je 982.10M, skupna ponudba pa znaša 982098575.248528. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.04M.