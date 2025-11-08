Današnja cena Solana Social Explorer

Današnja cena kriptovalute Solana Social Explorer (SSE) v živo je --, s spremembo 5.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SSE v USD je -- na SSE.

Kriptovaluta Solana Social Explorer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 447,139, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M SSE. V zadnjih 24 urah se je SSE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0339632, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SSE premaknil -0.02% v zadnji uri in -12.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Solana Social Explorer (SSE)

Tržna kapitalizacija $ 447.14K$ 447.14K $ 447.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 447.14K$ 447.14K $ 447.14K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Trenutna tržna kapitalizacija Solana Social Explorer je $ 447.14K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SSE je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999997589.62. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 447.14K.