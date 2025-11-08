Današnja cena Solana Cat

Današnja cena kriptovalute Solana Cat (SOLCAT) v živo je $ 0.00002626, s spremembo 0.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLCAT v USD je $ 0.00002626 na SOLCAT.

Kriptovaluta Solana Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,157, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.24M SOLCAT. V zadnjih 24 urah se je SOLCAT trgovalo med $ 0.00002594 (najnižje) in $ 0.00002775 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00030327, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001934.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLCAT premaknil -0.24% v zadnji uri in -21.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Solana Cat (SOLCAT)

Tržna kapitalizacija $ 26.16K$ 26.16K $ 26.16K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.16K$ 26.16K $ 26.16K Zaloga v obtoku 996.24M 996.24M 996.24M Skupna ponudba 996,239,872.949061 996,239,872.949061 996,239,872.949061

