Današnja cena SOL Runner

Današnja cena kriptovalute SOL Runner (SOLRUNNER) v živo je $ 0.00000631, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLRUNNER v USD je $ 0.00000631 na SOLRUNNER.

Kriptovaluta SOL Runner je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,302.33, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.58M SOLRUNNER. V zadnjih 24 urah se je SOLRUNNER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00005759, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000631.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLRUNNER premaknil -- v zadnji uri in -21.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SOL Runner (SOLRUNNER)

Tržna kapitalizacija $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Zaloga v obtoku 998.58M 998.58M 998.58M Skupna ponudba 998,580,992.763238 998,580,992.763238 998,580,992.763238

