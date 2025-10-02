Odkrijte ključne vpoglede v Sol Bastard (SOBA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sol Bastard (SOBA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOBA, raziščite ceno žetona SOBA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOBA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sol Bastard (SOBA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOBA? Naša stran za napovedovanje cen SOBA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

