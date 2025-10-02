Odkrijte ključne vpoglede v SOHOTRN (SOHOT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SOHOTRN (SOHOT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval!

SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOHOT, raziščite ceno žetona SOHOT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOHOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SOHOTRN (SOHOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOHOT? Naša stran za napovedovanje cen SOHOT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

