Tokenomika SOHOTRN (SOHOT)
Tokenomika in analiza cen SOHOTRN (SOHOT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SOHOTRN (SOHOT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SOHOTRN (SOHOT)
SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token.
Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval!
This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT .
To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.
Tokenomika SOHOTRN (SOHOT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SOHOTRN (SOHOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOHOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOHOT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOHOT, raziščite ceno žetona SOHOT v živo!
Napoved cene SOHOT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOHOT? Naša stran za napovedovanje cen SOHOT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
