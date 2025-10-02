Tokenomika Sock Inu (SINU)
Tokenomika in analiza cen Sock Inu (SINU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sock Inu (SINU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sock Inu (SINU)
Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.
Tokenomika Sock Inu (SINU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sock Inu (SINU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SINU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SINU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SINU, raziščite ceno žetona SINU v živo!
Napoved cene SINU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SINU? Naša stran za napovedovanje cen SINU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
