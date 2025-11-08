Današnja cena SocialCrab

Današnja cena kriptovalute SocialCrab (SCRB) v živo je --, s spremembo 5.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCRB v USD je -- na SCRB.

Kriptovaluta SocialCrab je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 106,009, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.97M SCRB. V zadnjih 24 urah se je SCRB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCRB premaknil -0.29% v zadnji uri in -33.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SocialCrab (SCRB)

Tržna kapitalizacija $ 106.01K$ 106.01K $ 106.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 106.01K$ 106.01K $ 106.01K Zaloga v obtoku 999.97M 999.97M 999.97M Skupna ponudba 999,971,814.3390741 999,971,814.3390741 999,971,814.3390741

