Tokenomika Social Edge (SEDGE)

Odkrijte ključne vpoglede v Social Edge (SEDGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:03:02 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Social Edge (SEDGE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Social Edge (SEDGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.85K
$ 19.85K
Skupna ponudba:
$ 1.00M
$ 1.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 19.85K
$ 19.85K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.856294
$ 0.856294
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01017587
$ 0.01017587
Trenutna cena:
$ 0.01985362
$ 0.01985362

Informacije o Social Edge (SEDGE)

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities:

Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions

Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post

Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

Uradna spletna stran:
https://sedgeai.com
Bela knjiga:
https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs

Tokenomika Social Edge (SEDGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Social Edge (SEDGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SEDGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SEDGE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SEDGE, raziščite ceno žetona SEDGE v živo!

Zakaj izbrati MEXC?

