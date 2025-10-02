Tokenomika SNP500 (SNP500)
Tokenomika in analiza cen SNP500 (SNP500)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SNP500 (SNP500), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SNP500 (SNP500)
SNP500 – The Token of Tokens
The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards
• Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot
• Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders
• Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold
• Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people
• Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level
Join the movement. Hold. Earn. Multiply.
Tokenomika SNP500 (SNP500): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SNP500 (SNP500) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SNP500, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SNP500.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SNP500, raziščite ceno žetona SNP500 v živo!
Napoved cene SNP500
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SNP500? Naša stran za napovedovanje cen SNP500 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
