BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute SMP7700 v živo je 0.00010032 USD. Tržna kapitalizacija SMP je 99,401 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SMP7700 v živo je 0.00010032 USD. Tržna kapitalizacija SMP je 99,401 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SMP

Informacije o ceni SMP

Kaj je SMP

Uradna spletna stran SMP

Tokenomika SMP

Napoved cen SMP

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

SMP7700 Logotip

SMP7700 Cena (SMP)

Nerazporejeno

Cena 1 SMP v USD v živo:

$0.0001005
$0.0001005$0.0001005
+16.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
SMP7700 (SMP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:16:19 (UTC+8)

Današnja cena SMP7700

Današnja cena kriptovalute SMP7700 (SMP) v živo je $ 0.00010032, s spremembo 15.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SMP v USD je $ 0.00010032 na SMP.

Kriptovaluta SMP7700 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 99,401, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.05M SMP. V zadnjih 24 urah se je SMP trgovalo med $ 0.00008449 (najnižje) in $ 0.00010243 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00239094, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000695.

V kratkoročni uspešnosti se je SMP premaknil -0.97% v zadnji uri in -3.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SMP7700 (SMP)

$ 99.40K
$ 99.40K$ 99.40K

--
----

$ 99.40K
$ 99.40K$ 99.40K

990.05M
990.05M 990.05M

990,046,623.5677253
990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Trenutna tržna kapitalizacija SMP7700 je $ 99.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SMP je 990.05M, skupna ponudba pa znaša 990046623.5677253. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 99.40K.

Zgodovina cene SMP7700, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00008449
$ 0.00008449$ 0.00008449
24H Nizka
$ 0.00010243
$ 0.00010243$ 0.00010243
24H Visoka

$ 0.00008449
$ 0.00008449$ 0.00008449

$ 0.00010243
$ 0.00010243$ 0.00010243

$ 0.00239094
$ 0.00239094$ 0.00239094

$ 0.0000695
$ 0.0000695$ 0.0000695

-0.97%

+15.49%

-3.95%

-3.95%

Zgodovina cen SMP7700 (SMP) v USD

Danes je bila sprememba cene SMP7700 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene SMP7700 v USD $ -0.0000594343.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene SMP7700 v USD $ -0.0000814663.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene SMP7700 v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+15.49%
30 dni$ -0.0000594343-59.24%
60 dni$ -0.0000814663-81.20%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto SMP7700

Napoved cene SMP7700 (SMP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SMP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SMP7700 (SMP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SMP7700 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SMP7700 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SMP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SMP7700.

Kaj je SMP7700 (SMP)

SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir SMP7700 (SMP)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SMP7700

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SMP7700?
Če bi kriptovaluta SMP7700 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SMP7700.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:16:19 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti SMP7700 (SMP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti SMP7700

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.9850
$0.9850$0.9850

+1,870.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020959
$0.000020959$0.000020959

+249.31%

Flux

Flux

FLUX

$0.27173
$0.27173$0.27173

+148.54%

0G

0G

0G

$1.727
$1.727$1.727

+65.42%

S

S

S

$0.1835
$0.1835$0.1835

+38.38%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.