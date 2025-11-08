Današnja cena SMP7700

Današnja cena kriptovalute SMP7700 (SMP) v živo je $ 0.00010032, s spremembo 15.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SMP v USD je $ 0.00010032 na SMP.

Kriptovaluta SMP7700 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 99,401, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.05M SMP. V zadnjih 24 urah se je SMP trgovalo med $ 0.00008449 (najnižje) in $ 0.00010243 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00239094, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000695.

V kratkoročni uspešnosti se je SMP premaknil -0.97% v zadnji uri in -3.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SMP7700 (SMP)

Tržna kapitalizacija $ 99.40K$ 99.40K $ 99.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 99.40K$ 99.40K $ 99.40K Zaloga v obtoku 990.05M 990.05M 990.05M Skupna ponudba 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

