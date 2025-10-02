Tokenomika Smoking Eagle Dog (SED)

Tokenomika Smoking Eagle Dog (SED)

Odkrijte ključne vpoglede v Smoking Eagle Dog (SED), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 17:21:56 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Smoking Eagle Dog (SED)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Smoking Eagle Dog (SED), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 14.04K
Skupna ponudba:
$ 987.60M
Razpoložljivi obtok:
$ 987.60M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.04K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00188068
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Smoking Eagle Dog (SED)

Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.

Uradna spletna stran:
https://smokingeagledog.xyz/

Tokenomika Smoking Eagle Dog (SED): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Smoking Eagle Dog (SED) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SED, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SED.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SED, raziščite ceno žetona SED v živo!

Napoved cene SED

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SED? Naša stran za napovedovanje cen SED združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

