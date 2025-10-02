Odkrijte ključne vpoglede v Smilek (SMILEK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Smilek (SMILEK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation

SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation

Zdaj, ko razumete tokenomiko SMILEK, raziščite ceno žetona SMILEK v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SMILEK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Smilek (SMILEK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SMILEK? Naša stran za napovedovanje cen SMILEK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.