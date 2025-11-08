Današnja cena Slopana

Današnja cena kriptovalute Slopana (SLOPANA) v živo je --, s spremembo 1.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLOPANA v USD je -- na SLOPANA.

Kriptovaluta Slopana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,245.62, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.59M SLOPANA. V zadnjih 24 urah se je SLOPANA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SLOPANA premaknil +0.17% v zadnji uri in -46.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Slopana (SLOPANA)

Tržna kapitalizacija $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Zaloga v obtoku 999.59M 999.59M 999.59M Skupna ponudba 999,591,248.000604 999,591,248.000604 999,591,248.000604

Trenutna tržna kapitalizacija Slopana je $ 8.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SLOPANA je 999.59M, skupna ponudba pa znaša 999591248.000604. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.25K.