Današnja cena Slap

Današnja cena kriptovalute Slap (SLAP) v živo je $ 0.00029361, s spremembo 10.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLAP v USD je $ 0.00029361 na SLAP.

Kriptovaluta Slap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 295,181, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SLAP. V zadnjih 24 urah se je SLAP trgovalo med $ 0.0002589 (najnižje) in $ 0.00030188 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00192179, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00016264.

V kratkoročni uspešnosti se je SLAP premaknil -1.10% v zadnji uri in +1.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Slap (SLAP)

Tržna kapitalizacija $ 295.18K$ 295.18K $ 295.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 295.18K$ 295.18K $ 295.18K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

