Današnja cena SkyAI

Današnja cena kriptovalute SkyAI (SKYAI) v živo je $ 0.02116838, s spremembo 15.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SKYAI v USD je $ 0.02116838 na SKYAI.

Kriptovaluta SkyAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,167,699, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SKYAI. V zadnjih 24 urah se je SKYAI trgovalo med $ 0.0182308 (najnižje) in $ 0.02213718 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09237, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01433298.

V kratkoročni uspešnosti se je SKYAI premaknil +2.59% v zadnji uri in +4.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SkyAI (SKYAI)

Tržna kapitalizacija $ 21.17M$ 21.17M $ 21.17M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.17M$ 21.17M $ 21.17M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SkyAI je $ 21.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SKYAI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.17M.