Današnja cena Sky Coin

Današnja cena kriptovalute Sky Coin (XSO) v živo je $ 0.00017772, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XSO v USD je $ 0.00017772 na XSO.

Kriptovaluta Sky Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 177,717,979, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00T XSO. V zadnjih 24 urah se je XSO trgovalo med $ 0.00017772 (najnižje) in $ 0.00017772 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00018133, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010586.

V kratkoročni uspešnosti se je XSO premaknil -- v zadnji uri in -1.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sky Coin (XSO)

Tržna kapitalizacija $ 177.72M$ 177.72M $ 177.72M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 177.72M$ 177.72M $ 177.72M Zaloga v obtoku 1.00T 1.00T 1.00T Skupna ponudba 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sky Coin je $ 177.72M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XSO je 1.00T, skupna ponudba pa znaša 1000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 177.72M.