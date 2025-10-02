Odkrijte ključne vpoglede v Skullcoin (SKULL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Skullcoin (SKULL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Skullcoin introduces a unique Find-to-Earn concept, creating a GameFi with a sustainable economy, focusing on skill-based treasure hunting. This Web3 game innovates Encrypted NFTs with two layers of information: public and private, to embed secret clues for players to discover, emphasizing strategy and collaboration. On-chain mechanics based on Verifiable Random Function ensure fairness in randomness.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SKULL, raziščite ceno žetona SKULL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SKULL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Skullcoin (SKULL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SKULL? Naša stran za napovedovanje cen SKULL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

