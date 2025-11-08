Današnja cena Skull of Pepe Token

Današnja cena kriptovalute Skull of Pepe Token (SKOP) v živo je $ 0.00566387, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SKOP v USD je $ 0.00566387 na SKOP.

Kriptovaluta Skull of Pepe Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 849,430, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 150.00M SKOP. V zadnjih 24 urah se je SKOP trgovalo med $ 0.00548343 (najnižje) in $ 0.00567655 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.142385, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00548343.

V kratkoročni uspešnosti se je SKOP premaknil +0.07% v zadnji uri in -0.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Skull of Pepe Token (SKOP)

Tržna kapitalizacija $ 849.43K$ 849.43K $ 849.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 849.43K$ 849.43K $ 849.43K Zaloga v obtoku 150.00M 150.00M 150.00M Skupna ponudba 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

