Informacije o ceni Skillful AI (SKAI) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00180513 $ 0.00180513 $ 0.00180513 24H Nizka $ 0.00182677 $ 0.00182677 $ 0.00182677 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00180513$ 0.00180513 $ 0.00180513 24H Visoka $ 0.00182677$ 0.00182677 $ 0.00182677 Najvišja vseh časov $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Najnižja cena $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Sprememba cene (1H) -0.04% Sprememba cene (1D) -0.64% Sprememba cene (7D) -8.18% Sprememba cene (7D) -8.18%

Cena Skillful AI (SKAI) v realnem času je $0.00180584. V zadnjih 24 urah se je SKAI trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00180513 in najvišjo vrednostjo $ 0.00182677, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena SKAI v vseh časov je $ 0.252674, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00113594.

Kratkoročna uspešnost SKAI se je v zadnji uri spremenila za -0.04%, v 24 urah -0.64% in v 7 dneh -8.18%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Skillful AI (SKAI)

Tržna kapitalizacija $ 204.83K$ 204.83K $ 204.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Zaloga v obtoku 113.37M 113.37M 113.37M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Skillful AI je $ 204.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SKAI je 113.37M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.81M.