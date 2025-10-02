Tokenomika Skibidi Toilet (SKBDI)

Tokenomika Skibidi Toilet (SKBDI)

Odkrijte ključne vpoglede v Skibidi Toilet (SKBDI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:27:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Skibidi Toilet (SKBDI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Skibidi Toilet (SKBDI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M
Skupna ponudba:
$ 74.92M
$ 74.92M$ 74.92M
Razpoložljivi obtok:
$ 74.92M
$ 74.92M$ 74.92M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0178059
$ 0.0178059$ 0.0178059
Trenutna cena:
$ 0.03453595
$ 0.03453595$ 0.03453595

Informacije o Skibidi Toilet (SKBDI)

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views.

Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world.

Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story.

Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

Uradna spletna stran:
https://www.skbdi.lol/

Tokenomika Skibidi Toilet (SKBDI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Skibidi Toilet (SKBDI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SKBDI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SKBDI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SKBDI, raziščite ceno žetona SKBDI v živo!

Napoved cene SKBDI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SKBDI? Naša stran za napovedovanje cen SKBDI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti