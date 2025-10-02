Odkrijte ključne vpoglede v Skibidi Toilet (SKBDI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SKBDI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Skibidi Toilet (SKBDI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

