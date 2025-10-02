Odkrijte ključne vpoglede v SKI MASK CAT (SKICAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SKI MASK CAT (SKICAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.

A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SKICAT, raziščite ceno žetona SKICAT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SKICAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SKI MASK CAT (SKICAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SKICAT? Naša stran za napovedovanje cen SKICAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.