Tokenomika in analiza cen SKI MASK CAT (SKICAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SKI MASK CAT (SKICAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SKI MASK CAT (SKICAT)
A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.
Tokenomika SKI MASK CAT (SKICAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SKI MASK CAT (SKICAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SKICAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SKICAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SKICAT, raziščite ceno žetona SKICAT v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
