Odkrijte ključne vpoglede v SKI MASK CAT (SKICAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:30:33 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SKI MASK CAT (SKICAT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SKI MASK CAT (SKICAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 725.21K
Skupna ponudba:
$ 990.15M
Razpoložljivi obtok:
$ 990.15M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 725.21K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.051635
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00073236
Informacije o SKI MASK CAT (SKICAT)

A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.

Uradna spletna stran:
https://www.skicat.org/

Tokenomika SKI MASK CAT (SKICAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SKI MASK CAT (SKICAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SKICAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SKICAT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SKICAT, raziščite ceno žetona SKICAT v živo!

Napoved cene SKICAT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SKICAT? Naša stran za napovedovanje cen SKICAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti