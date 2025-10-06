Informacije o ceni SKAINET (SKAI) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) -0.69% Sprememba cene (1D) -3.30% Sprememba cene (7D) +8.84% Sprememba cene (7D) +8.84%

Cena SKAINET (SKAI) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je SKAI trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena SKAI v vseh časov je $ 0.0089911, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost SKAI se je v zadnji uri spremenila za -0.69%, v 24 urah -3.30% in v 7 dneh +8.84%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije SKAINET (SKAI)

Tržna kapitalizacija $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Zaloga v obtoku 999.86M 999.86M 999.86M Skupna ponudba 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

Trenutna tržna kapitalizacija SKAINET je $ 30.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SKAI je 999.86M, skupna ponudba pa znaša 999858474.332857. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.35K.