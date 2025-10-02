Odkrijte ključne vpoglede v SizeChat (SIZE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SizeChat (SIZE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SIZE, raziščite ceno žetona SIZE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SIZE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SizeChat (SIZE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SIZE? Naša stran za napovedovanje cen SIZE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

