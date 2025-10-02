Tokenomika SizeChat (SIZE)
Tokenomika in analiza cen SizeChat (SIZE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SizeChat (SIZE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SizeChat (SIZE)
SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders.
Tokenomika SizeChat (SIZE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SizeChat (SIZE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SIZE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SIZE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SIZE, raziščite ceno žetona SIZE v živo!
Napoved cene SIZE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SIZE? Naša stran za napovedovanje cen SIZE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
