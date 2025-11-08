Današnja cena Siyana

Današnja cena kriptovalute Siyana (SYYN) v živo je $ 0.00000379, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYYN v USD je $ 0.00000379 na SYYN.

Kriptovaluta Siyana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 330,228, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 87.00B SYYN. V zadnjih 24 urah se je SYYN trgovalo med $ 0.00000376 (najnižje) in $ 0.00000412 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00001493, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000013.

V kratkoročni uspešnosti se je SYYN premaknil -0.88% v zadnji uri in -15.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Siyana (SYYN)

Tržna kapitalizacija $ 330.23K$ 330.23K $ 330.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 379.57K$ 379.57K $ 379.57K Zaloga v obtoku 87.00B 87.00B 87.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

