Današnja cena SimpCoin

Današnja cena kriptovalute SimpCoin (SIMP) v živo je --, s spremembo 5.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SIMP v USD je -- na SIMP.

Kriptovaluta SimpCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,278.58, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.63M SIMP. V zadnjih 24 urah se je SIMP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SIMP premaknil -0.24% v zadnji uri in -19.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SimpCoin (SIMP)

Tržna kapitalizacija $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Zaloga v obtoku 999.63M 999.63M 999.63M Skupna ponudba 999,630,880.430133 999,630,880.430133 999,630,880.430133

Trenutna tržna kapitalizacija SimpCoin je $ 10.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SIMP je 999.63M, skupna ponudba pa znaša 999630880.430133. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.28K.