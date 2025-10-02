Tokenomika Silentis (SILENTIS)
Tokenomika in analiza cen Silentis (SILENTIS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Silentis (SILENTIS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Silentis (SILENTIS)
At Silentis, we’re bringing you powerful, offline AI that’s 100% free and built for everyone. From individuals to enterprises, Silentis ensures your data stays private and secure—always offline, no compromises. Let’s shape the future of privacy-focused AI—together. Silentis is a privacy-focused offline AI software built on the Llama 3.2 4B model, and what makes it unique is its uncompromising emphasis on user control, security, and accessibility.
Tokenomika Silentis (SILENTIS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Silentis (SILENTIS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SILENTIS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SILENTIS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SILENTIS, raziščite ceno žetona SILENTIS v živo!
Napoved cene SILENTIS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SILENTIS? Naša stran za napovedovanje cen SILENTIS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti