Današnja cena Silensio

Današnja cena kriptovalute Silensio (SILEN) v živo je $ 0.00001036, s spremembo 6.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SILEN v USD je $ 0.00001036 na SILEN.

Kriptovaluta Silensio je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,600.44, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 926.66M SILEN. V zadnjih 24 urah se je SILEN trgovalo med $ 0.00000973 (najnižje) in $ 0.00001045 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00154914, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000952.

V kratkoročni uspešnosti se je SILEN premaknil -- v zadnji uri in -14.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Silensio (SILEN)

Tržna kapitalizacija $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Zaloga v obtoku 926.66M 926.66M 926.66M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Silensio je $ 9.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SILEN je 926.66M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.36K.