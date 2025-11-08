Današnja cena SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner

Današnja cena kriptovalute SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) v živo je $ 0.00013033, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIZZ v USD je $ 0.00013033 na RIZZ.

Kriptovaluta SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 119,494, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 912.90M RIZZ. V zadnjih 24 urah se je RIZZ trgovalo med $ 0.00013014 (najnižje) in $ 0.00013806 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00050828, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012016.

V kratkoročni uspešnosti se je RIZZ premaknil -0.35% v zadnji uri in -25.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Tržne informacije SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Tržna kapitalizacija $ 119.49K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 119.49K
Zaloga v obtoku 912.90M
Skupna ponudba 912,902,282.648487

Trenutna tržna kapitalizacija SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner je $ 119.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RIZZ je 912.90M, skupna ponudba pa znaša 912902282.648487. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 119.49K.