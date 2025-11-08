Današnja cena Sigma Boy

Današnja cena kriptovalute Sigma Boy (SIGMABOY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SIGMABOY v USD je -- na SIGMABOY.

Kriptovaluta Sigma Boy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,176.97, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.28M SIGMABOY. V zadnjih 24 urah se je SIGMABOY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SIGMABOY premaknil -- v zadnji uri in -13.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sigma Boy (SIGMABOY)

Tržna kapitalizacija $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Zaloga v obtoku 999.28M 999.28M 999.28M Skupna ponudba 999,275,595.079334 999,275,595.079334 999,275,595.079334

Trenutna tržna kapitalizacija Sigma Boy je $ 7.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SIGMABOY je 999.28M, skupna ponudba pa znaša 999275595.079334. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.18K.