Kaj je BNBUSD

Tokenomika Sigma bnb USD (BNBUSD) Odkrijte ključne vpoglede v Sigma bnb USD (BNBUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Sigma bnb USD (BNBUSD) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sigma bnb USD (BNBUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Skupna ponudba: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Razpoložljivi obtok: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.990806 $ 0.990806 $ 0.990806 Trenutna cena: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Preberite več o ceni Sigma bnb USD (BNBUSD) Kupite BNBUSD zdaj!

Informacije o Sigma bnb USD (BNBUSD) Uradna spletna stran: https://sigma.money/

Tokenomika Sigma bnb USD (BNBUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Sigma bnb USD (BNBUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BNBUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BNBUSD. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BNBUSD, raziščite ceno žetona BNBUSD v živo!

Napoved cene BNBUSD Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BNBUSD? Naša stran za napovedovanje cen BNBUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BNBUSD zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!