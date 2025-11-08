Današnja cena Sigma bnb USD

Današnja cena kriptovalute Sigma bnb USD (BNBUSD) v živo je $ 0.99977, s spremembo 0.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNBUSD v USD je $ 0.99977 na BNBUSD.

Kriptovaluta Sigma bnb USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,467,760, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.47M BNBUSD. V zadnjih 24 urah se je BNBUSD trgovalo med $ 0.998829 (najnižje) in $ 1.005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.009, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.998475.

V kratkoročni uspešnosti se je BNBUSD premaknil +0.00% v zadnji uri in +0.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sigma bnb USD (BNBUSD)

Tržna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Zaloga v obtoku 1.47M 1.47M 1.47M Skupna ponudba 1,468,097.293111499 1,468,097.293111499 1,468,097.293111499

Trenutna tržna kapitalizacija Sigma bnb USD je $ 1.47M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BNBUSD je 1.47M, skupna ponudba pa znaša 1468097.293111499. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.47M.