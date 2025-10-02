Odkrijte ključne vpoglede v Sifchain (EROWAN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EROWAN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sifchain (EROWAN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

