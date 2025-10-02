Odkrijte ključne vpoglede v Shytoshi Kusama (SHY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces.

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SHY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Shytoshi Kusama (SHY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

