Tokenomika Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Odkrijte ključne vpoglede v Shrubius Maximus (SHRUBIUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:00:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shrubius Maximus (SHRUBIUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 21.14K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.14K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00102784
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X.

The Legend of Shrubius Maximus

In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures.

He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.

Uradna spletna stran:
https://shrubiusmaximus.com/

Tokenomika Shrubius Maximus (SHRUBIUS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Shrubius Maximus (SHRUBIUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHRUBIUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHRUBIUS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHRUBIUS, raziščite ceno žetona SHRUBIUS v živo!

Napoved cene SHRUBIUS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHRUBIUS? Naša stran za napovedovanje cen SHRUBIUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

