Današnja cena Shroomy

Današnja cena kriptovalute Shroomy (SHROOMY) v živo je $ 0.002576, s spremembo 5.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHROOMY v USD je $ 0.002576 na SHROOMY.

Kriptovaluta Shroomy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,395,544, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 927.91M SHROOMY. V zadnjih 24 urah se je SHROOMY trgovalo med $ 0.00239422 (najnižje) in $ 0.00259501 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00580516, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SHROOMY premaknil +0.33% v zadnji uri in -12.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Shroomy (SHROOMY)

Tržna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Zaloga v obtoku 927.91M 927.91M 927.91M Skupna ponudba 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Trenutna tržna kapitalizacija Shroomy je $ 2.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SHROOMY je 927.91M, skupna ponudba pa znaša 927908200.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.40M.